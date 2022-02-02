اليوم السابع
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وفاة المستشار سامح سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 07:03 م
وفاة المستشار سامح سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار سامح سليمان -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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توفى اليوم الأربعاء، المستشار سامح سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليمين بالدائرة الثانية إرهاب.
 
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء اليوم بمسجد السيدة نفيسة، حيث يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العفيفي.
 
ويذكر أن المستشار "سليمان" كان رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهمين بقضية فض اعتصام النهضة، وعضو اليمن فى الدائرة الثانية إرهاب التى نظرت قضايا محاكمة المتهمين بقضية أجناد مصر، ومحاكمة المتهمين بغرفة عمليات رابعة، ومحاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد.

المستشار سامح سليمان

الدائره الثانيه اراب

وفاه المستشار سامح سليمان

اخبار مصريه

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