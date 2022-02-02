اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير داخلية لبنان يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة تحضيرات الانتخابات النيابية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 07:00 ص
وزير داخلية لبنان يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة تحضيرات الانتخابات النيابية وزير الداخلية اللبنانى
ا ش ا

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بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم.
 
جاء ذلك خلال لقاء مولوي مع المنسق الأممي،/الثلاثاء/، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، والمدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد إلياس الخوري، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس.
 
وعلى صعيد متصل، التقى مولوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، حيث استعرضا شئؤنا أمنية وعسكرية.
 

لبنان

وزير داخلية لبنان

الامم المتحدة

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