وزير داخلية لبنان يبحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة تحضيرات الانتخابات النيابية

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بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم.

جاء ذلك خلال لقاء مولوي مع المنسق الأممي،/الثلاثاء/، بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، والمدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد إلياس الخوري، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس.

وعلى صعيد متصل، التقى مولوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، حيث استعرضا شئؤنا أمنية وعسكرية.