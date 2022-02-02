وزير الصحة السعودى: نفذنا أكثر من 12 مليون عملية للتأمين الصحى داخل المملكة

الرياض (أ ش أ)

أكد وزير الصحة السعودى، فهد الجلاجل، المضى قدما نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية.

وقال الجلاجل، في تصريحات خاصة لقناة "العربية الإخبارية"، إن إطلاق المنصة الصحية الموحدة متمثلة في مسار السجل الصحي الموحد، يعد إحدى خطوات التحول الرقمي في السعودية لتعزيز الاستدامة، بخلاف دوره في ربط أطراف العلاقة داخل القطاع وتوفير البيانات بأيسر وأسهل الطرق.

من جهته.. أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب الغامدي، حرص الوزارة على تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين من خلال استخدام أحداث التقنيات التي تدعم التحول الرقمي والتقني.

وقال: إن "منصة نفيس تخدم القطاع الصحي العام والخاص، وتعمل على مسارين، الأول للتعاملات التأمينية الصحية، والثاني مسار السجل الصحي الموحد، حيث وصل عدد العمليات على مسار التعاملات التأمينية الصحية إلى أكثر من 12 مليون عملية، وكذلك تم بدء العمل الفعلي على السجل الصحي الموحد، حيث ستكتمل المرحلة الأولى من السجل خلال الـ 24 شهر القادمة.

جاء ذلك أثناء توقيع اتفاقية بدء أعمال الخدمات الصحية للسجل الصحي الموحد في المنصة الصحية "نفيس"، ضمن أعمال مبادرة المنصة الصحية الموحد "نفيس" المشتركة بين وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي والمجلس الصحي السعودي.