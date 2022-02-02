وزير الثقافة الليبى المكلف يبحث سبل التعاون مع مكتبة الكونجرس الأمريكى

كتب: أحمد جمعة

بحث وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سلامة الغويل، مع ممثل مكتبة الكونجرس الأمريكي في ليبيا، علي العبيدي، مجالات التعاون المشترك بين الطرفين.

وأكد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة الليبي المكلف، أن اللقاء الذى عقد في القاهرة ناقش سبل التعاون والعمل المشترك بين وزارة الثقافة الليبية ومكتبة الكونجرس، فيما يتعلق بدعم الحراك الثقافي والأدبي ومد جسور التواصل الذي يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الحلول التي تقدمها المكتبة لتعزيز دور المكتبات في ليبيا، للمساهمة في مشروعات التنمية الثقافية والمعرفية، وفق بيان للوزارة اليوم.

فيما لفت العبيدى إلى تطورات خدمة المكتبات الليبية وتطوير صناعة الكتاب التي تتبناها الوزارة لتقريب الثقافات وتوسيع آفاق التواصل، وفق البيان.

وأقر الكونجرس الأمريكي قانونًا لإنشاء مكتبة يوم 26 يناير من العام 1802، التي أصبحت فيما بعد مكتبة الكونجرس، وهي أقدم مؤسسة ثقافية اتحادية فى الولايات المتحدة، فيما لعب الرئيس توماس جيفرسون دورًا مهمًّا فى إنشاء هيكل المكتبة.