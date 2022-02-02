اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يتلقى تقرير زيارة وفد الشيوخ لجامعة الدلتا التكنولوجية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:19 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقرير زيارة وفد الشيوخ لجامعة الدلتا التكنولوجية جانب من الزيارة
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول زيارة وفد من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ للجامعة، برئاسة الدكتور أحمد البدري وكيل اللجنة؛ في إطار التعرف على المشروعات القومية التي نفذتها وزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور  أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والدكتور  عربي كشك نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
 
وخلال الزيارة، أكد الدكتور  أحمد البدري على أهمية الاتجاه الجديد للتعليم التكنولوجي كرافد مهم لتخريج كوادر مؤهلة لمُتطلبات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تنتهج استراتيجيات في المجالات التكنولوجية المختلفة، ويعمل على بناء الإنسان الذي يدعم التنمية في مختلف المجالات ويدعم الصناعة المصرية.
 
وأشار الدكتور أحمد الحيوي إلى ان البرامج الدراسية للجامعات التكنولوجية لها صلة وثيقة بالمناطق الصناعية التي توجد بها الجامعة، فضلًا عما تتميز به من مرونة فى تغيير برامجها، وفقًا لاحتياجات المشروعات القومية وسوق العمل، موضحًا أنه تم استعراض تقريرًا حول الجامعة وبرامجها التكنولوجية الموجودة، وإظهار أهميتها لاحتياجات سوق العمل، والبرامج المُستقبلية التي بصدد أن تفتتحها الجامعة، والبنية التحتية والتكنولوجية التي تمتاز بها.
 
وقام أعضاء اللجنة بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، والتي شملت المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية والنادي العلمي والتكنولوجي الذي يحتوي على المشروعات العملية للطلاب، بالإضافة إلى قاعة الاختبارات الإلكترونية ودعم الجامعة للتحول الرقمي، واختتمت الجولة بعقد لقاء مع بعض الطلاب الذين أشادوا بمستوى التعليم وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدين على سعادتهم بالدراسة فى الجامعات التكنولوجية.
 
ومن جانبه، أعرب د. هشام عبدالخالق رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم تعليم تكنولوجي مُتميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، خاصة مع وجود أحدث الإمكانيات والتجهيزات بالجامعة، حيث تسعى الجامعة لفتح المسارات الابداعية والابتكارية للطلاب والارتقاء بمستواهم الفكري واللغوي لتخريج مُتخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا.
 
 

التعليم العالى

جامعة الدلتا التكنولوجية

اخبار مصر

مجلس الشيوخ

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