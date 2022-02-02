وزير الاقتصاد الفلسطينى: مستمرون في تعريف العالم بقضيتنا فى المحافل كافة

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أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، أن بلاده مستمرة، من خلال المحافل، في تعريف العالم بقضيتها وتراثها وهويتها وسياسيات وإجراءات الاحتلال والاستيطان والمعاناة التي تطال الإنسان والأرض ومحاولات تزيف الهوية.

وقال العسيلي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن جناح فلسطين في "إكسبو 2020" وصل عدد زائريه إلى 700 ألف زائر، مشيرا إلى أنه من خلال المشاركة في المعرض تم تقديم فلسطين إلى العالم بمختلف مكوناتها، وأتيح للزائرين الاطلاع على هوية فلسطين بأسوار قدسها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأضاف أن رؤية جناح فلسطين في المعرض تعكس "أرضا متجذرة في أعماق التاريخ وتحتضن السياحة والاستثمار، ضمن مزج ماضيها وحاضرها ومستقبلها"، مع إظهار محطات التنقل والفرص والاستدامة.