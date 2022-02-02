وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الجزائرى يبحثان المستجدات السياسية فى ليبيا

طرابلس (أ ش أ)

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، نجلاء المنقوش، خلال لقائها، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرى رمضان لعمامرة، العلاقات الأخوية بين البلدين، والمستجدات السياسية في ليبيا، والحلول المناسبة لإعادة إحياء المسار السياسي لحل الأزمة.

وأكد لعمامرة ـــ خلال اللقاء على هامش الدورة الأربعين للاتحاد الإفريقي في أديس ابابا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء ـــ دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وجهودها للدفع بمسار المصالحة الوطنية وتمهيد الأرضية لتحقيق التوافق لتعزيز الوحدة الوطنية في ليبيا وفرض الاستقرار.