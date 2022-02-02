اليوم السابع
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وزيرة التضامن ناعية نبيل صموئيل: قيادة مجتمعية مخلصة للوطن

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:52 م
وزيرة التضامن ناعية نبيل صموئيل: قيادة مجتمعية مخلصة للوطن نبيل صموئيل أبادير مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية السابق
كتب مدحت وهبة

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نعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور مهندس نبيل صموئيل أبادير، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية السابق، وعضو المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية، الذى وافته المنية اليوم.
 
وقالت القباج: فقدنا رائدا من رواد العمل الأهلى في مصر، وقيادة مجتمعية واعية ومخلصة لوطنها، وخبيرا وطنيا نابها في مجالات حوار الحضارات والتنمية الاجتماعية، لطالما قاد العديد من مشاريع وبرامج التنمية والتوعية خاصة في صعيد مصر والقرى الفقيرة، وظل طوال مسيرته العملية صاحب رؤية مبدعة ومتميزة في مجالات التنمية المستدامة للفئات الأولى بالرعاية، ولم يتوان عن المشاركة في دعم منظمات المجتمع المدني بعلمه وفكره ومكانته، في أى لحظة من اللحظات الفارقة في تاريخ الوطن.  
 
وتقدمت القباج بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
 

وزيرة التضامن

نبيل صموئيل

وفاة نبيل صموئيل

نعى

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