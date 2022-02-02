هوس الثراء السريع.. ضبط 419 قضية تنقيب عن الآثار فى أسبوع

وجهت شرطة السياحة والأثار حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 419 قضية ومخالفة متنوعة، فى أسبوع واحد فقط.
وكان من أبرز هذه القضايا "حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية"، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 19 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و65 قضية متنوعة من أبرزها "دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية".
وقال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
وكان رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تمكنوا فى وقت سابق من ضبط 3 أشخاص أثناء تواجدهم بمحطة سكة حديد إيتاى البارود في البحيرة، وبحوزتهم حقيبة يد بداخلها تمثال جرانيتى يشتبه فى أثريته.
وبمواجهتهم اعترفوا بعثورهم على التمثال المضبوط ببلدتهم، وتوجههم لمدينة إيتاى البارود بالبحيرة لعرضه للبيع لأحد الأشخاص، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة