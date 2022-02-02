هوس الثراء السريع.. ضبط 419 قضية تنقيب عن الآثار فى أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت شرطة السياحة والأثار حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 419 قضية ومخالفة متنوعة، فى أسبوع واحد فقط.

وكان من أبرز هذه القضايا "حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية"، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 19 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و65 قضية متنوعة من أبرزها "دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية".

وقال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.