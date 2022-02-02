ملك الأردن يؤكد ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كتب: أحمد جمعة

استقبل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتناول اللقاء التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، إذ أكد ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات، مشيرا إلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص.

وشدد الملك على حرص الأردن على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومأسسته.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد التأكيد على أهمية تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي.