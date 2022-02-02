مقتل عنصر إجرامى وإصابة اثنين آخرين خلال مهاجمة وكر لتجارة المخدرات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة حتفه، بينما أصيب اثنان آخران وإلقاء القبض على 13 آخرين فى حملة أمنية مكبرة على بؤر إجرامية لتجارة المخدرات بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات والعناصر الخطرة.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود معلومات لقطاع الأمن العام من قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب البحث والتحري وتقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، ومشاركة الأجهزة الأمنية تم شن حملة امنيه مكبره علي اوكار تجار المواد المخدرة بقرية كوم النور ، بقيادة مدير مباحث المديرية و المقدم عمرو بكر مفتش مباحث مركز شرطة ميت غمر ،المقدم رامي ابوشتة رئيس مباحث مركز ميت غمر ، والنقيب محمد عيسي ، والنقيب محمود شوقي ، والنقيب اسلام موسي معاوني المباحث ،حيث تم إستهدافهم بعدة مأموريات.

ولدى وصول القوات بادر بعضهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل حتى تمكنت من إسكات مصدر النيران ، وتحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط 13 عنصر إجرامى ومعهم الاسلحة ناريه التاليه بنادق آلية – بنادق خرطوش – طبنجات - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – خزائن اسلحة متنوعة كميات من مخدر الهيروين – إسطوانات هيروين – كميات من مخدر الحشيش – كميات من مخدر الهيدرو – كميات من مخدر الأيس – كميات كبير من مخدر البانجو – كميات من مخدر الأفيون – كميات من الاقراص المخدرة ومبالغ مالية ودراجات نارية وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.