اليوم السابع
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مصر للطيران تتعاقد على تطوير أجهزة تدريب الطيارين لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:08 م
مصر للطيران تتعاقد على تطوير أجهزة تدريب الطيارين لمواجهة تداعيات الطقس السيئ مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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تعاقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، مع شركة L3HARRIS المصنعة لجهاز الطيران التمثيلي الإيرباص A330 على تعديل تقنيات الجهاز لتلبية متطلبات الـAdverse weather )، ليتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.
 
يأتى هذا التعديل مواكبآ لصدور تشريعات دولية جديدة تلزم بتدريب أطقم قيادة الطائرات علي مستوي العالم علي الإستجابة الفورية أثناء الطيران لعوامل الطقس السئ "Adverse Weather" وماينتج عنه من تداعيات تتطلب تدريبات دقيقة ومتقدمة، لمواجهة ذلك أثناء الطيران وهو ما يعد تأكيدا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة حيث تسعى الأكاديمية باستمرار لمواكبة أحدث التشريعات الدولية وتطوير وتعديل أجهزة التدريب والبرامج التدريبية ودمج التقنيات الحديثة فى منظومة  الأجهزة التدريبية بالأكاديمية بما يمكنها من تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة.

أكاديمية مصر للطيران

تدريب الطيارين

الطقس السيء

الطائرات

الإيرباص

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