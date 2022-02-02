مصرع مدرسة صدمتها سيارة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت مدرسة مصرعها وذلك إثر اصطدام سيارة بها أثناء مرورها من الطريق، تم نقلها إلى مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد مصرع مدرسة وذلك إثر اصطدام سيارة بها أثناء مرورها من الطريق، تم نقلها إلى مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية المرحومة نادية كمال طه طعيمة معلم الملابس العملي بمدرسة هورين الثانوية الفنية الصناعية ببركة السبع والتي وافتها المنية اليوم إثر حادث أليم أثناء توجهها لمقر عملها ونقلت على أثره لمستشفى بركة السبع، حيث فاضت روحها لخالقها.

وفور تلقي المديرية إخطارا بالحادث كلفت الدكتورة أماني قرني مدير المديرية الأستاذ حمدي الخطيب مدير إدارة بركة السبع التعليمية بالتوجه للمستشفى لمتابعة إنهاء الإجراءات والوقوف بجانب أسرة المعلمة وتقديم التعازي نيابة عن جميع قيادات العملية التعليمية بالمنوفية لأسرتها داعين المولى عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه.