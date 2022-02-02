مصرع طالبة صدمها جرار زراعى فى قنا

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم جرار زراعي بها بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالبة صدمها جرار زراعي بقرية الكوم الأحمر، وفور انتقال سيارة الإسعاف تبين أن الواقعة أسفرت عن مصرع نيجار محمد عبد السميع، 14 عاما في حادث التصادم.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بهجورة.
إسعاف - أرشيفية
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لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم جرار زراعي بها بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.
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