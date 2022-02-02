اليوم السابع
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الأربعاء، 02 فبراير 2022 07:17 م
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مصرع طالبة صدمها جرار زراعى فى قنا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:39 م
مصرع طالبة صدمها جرار زراعى فى قنا إسعاف - أرشيفية
صابر سعيد

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لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم جرار زراعي بها بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالبة صدمها جرار زراعي بقرية الكوم الأحمر، وفور انتقال سيارة الإسعاف تبين أن الواقعة أسفرت عن مصرع نيجار محمد عبد السميع، 14 عاما في حادث التصادم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بهجورة.


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