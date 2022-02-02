اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار فى حلوان

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:01 م
مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار فى حلوان اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بمنطقة حلوان نتيجة لاختلال توازنه و تم نقله الى المستشفى .

وتلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الاهالى بسقوط شخص 42 سنة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، لكشف ملابسات الواقعة .

وتبين من خلال الفحص ، تبين سقوطه من أعلى العقار الذى يسكن فيه نتيجة لاختلال توازنه وتم نقل الجثة للمستشفى، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان و قاطنى لعقار لكشف الملابسات الكاملة للواقعة.

 

 

 


سقوط شخص

اخبار الحوادث

حلوان

امن القاهرة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة