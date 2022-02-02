مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه عقب سقوطه من أعلى عقار بمنطقة حلوان نتيجة لاختلال توازنه و تم نقله الى المستشفى .

وتلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الاهالى بسقوط شخص 42 سنة من أعلى عقار بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، لكشف ملابسات الواقعة .

وتبين من خلال الفحص ، تبين سقوطه من أعلى العقار الذى يسكن فيه نتيجة لاختلال توازنه وتم نقل الجثة للمستشفى، ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان و قاطنى لعقار لكشف الملابسات الكاملة للواقعة.