محافظ الجيزة يكلف بتشكيل لجان لمراجعة مشروعات الرصف قبل استلامها

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المادية المتاحة بالوحدات المحلية، وبحث سبل تنميتها والاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والذى وجه خلاله بالارتقاء بمستوى منظومة الإعلانات وتوفير مناطق استثمارية لخلق فرص عمل للشباب والاستفادة من المواقف وساحات الانتظار.

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز ملفات العمل المتداخلة بالمشروعات التنموية إلى جانب سرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة البت فى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع المتعدين على الأراضى وفقا للقانون المحدد لذلك مع الاهتمام برفع مستوى النظافة بمختلف ومتابعة أعمال الرصف المدرجة بخطط العمل على أن يتم استلامها من خلال لجان مختصة لعدم مراجعة الالتزام بالاشتراطات المحددة مع السعى نحو توفير محاور مرورية جديدة فى إطار ما تشهده محافظة الجيزة خلال العام الجارى من تنفيذ أكبر خطة رصف باعتمادات تصل إلى مليار جنيه.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة رفع كفاءة العاملين وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمى الذى تنتهجه الدولة حالياً وفى استخدام الالآت والمعدات لضمان الحصول على أفضل النتائج، على أن يتم توفير الأعداد الكافية من العاملين والمعدات لتنفيذ الأعمال خاصة بالوحدات القروية.

وتطرق راشد إلى ملف التغيرات المناخية، مشدداً على اتخاذ ما يلزم نحو التقليل من الممارسات المساهمة فى تلوث الهواء من خلال تشديد الرقابة على مكامير الفحم ومصانع الطوب، بالإضافة إلى الاستعداد الدائم للتصدى لموجات الإضطرابات الجوية والتدرب لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة.

وكلف المحافظ باستمرار الرقابة لرصد المخالفات بالشارع على مدار اليوم والقضاء على أى حالات تعدى أو مخالفة لمواعيد الغلق فورا فى المهد.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان للمرور على المستشفيات ومتابعة العمل بها ومدى جاهزيتها للعمل واستقبال الحالات المصابه بفيروس كورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامرأبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية.