محافظ الأقصر يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر.. صور

كتب: محمد الأحمدى

استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، اليوم، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.

ورحب محافظ الاقصر برئيس الطائفة الإنجيلية، والوفد المرافق له، مؤكدا على مشاعر المحبة الحقيقية التي تجمع أبناء مصر، والتي نسعى دائمًا إلى التأكيد عليها وتأصيلها في أولادنا واحفادنا لتكون مصر دائما نموذجا للتسامح بين الأديان.

ومن جانبه أشاد الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بما تشهده مصر ومحافظة الأقصر بمناسبة الزيارة من تنمية وازدهار، وعلى صعيد كافة المجالات، موجها الشكر لمحافظ الأقصر على التعاون الدائم، والدعم المستمر لأبناء الأقصر من كافة الأطياف.



استقبال رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر



جانب من اللقاء