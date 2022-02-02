محافظة الجيزة تضبط 46 طن لحوم فاسدة خلال شهر

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 46 طن لحوم ومصنعات لحوم ولحوم مفرومة ودهون حيوانية وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها في شهر يناير الماضي على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي نفس الإطار، قال الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، بإنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 57 محضر حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحصين 26401 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادى المتصدع وحمى القلاعية.