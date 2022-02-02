للإناث من كليات القانون دفعة 2021.. تفاصيل سحب ملف التعيين بمجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة عن بدء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، ابتداء من اليوم الأربعاء 2 فبراير، وحتى 9 من الشهر ذاته.
شروط الإعلان للتعيين بمجلس الدولة:
- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل.
- ألا يزيد العمر عن 30 عاما.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.
- الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
شروط تقديم الملف:
- تقديم الملف مستوفى المستندات.
- تقديم الملف من السبت 19 فبراير المقبل وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022.
- سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.
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