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للإناث من كليات القانون دفعة 2021.. تفاصيل سحب ملف التعيين بمجلس الدولة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:30 ص
للإناث من كليات القانون دفعة 2021.. تفاصيل سحب ملف التعيين بمجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلن مجلس الدولة عن بدء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، ابتداء من اليوم الأربعاء 2 فبراير، وحتى 9 من الشهر ذاته.

شروط الإعلان للتعيين بمجلس الدولة:

 

- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل.
- ألا يزيد العمر عن 30 عاما.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.
- الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
 

شروط تقديم الملف:

 

- تقديم الملف مستوفى المستندات.
- تقديم الملف من السبت 19 فبراير المقبل وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022.
- سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.

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