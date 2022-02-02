للإناث من كليات القانون دفعة 2021.. تفاصيل سحب ملف التعيين بمجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلن مجلس الدولة عن بدء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، ابتداء من اليوم الأربعاء 2 فبراير، وحتى 9 من الشهر ذاته.



شروط الإعلان للتعيين بمجلس الدولة:

- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل.

- ألا يزيد العمر عن 30 عاما.

- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.

- الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.



شروط تقديم الملف:

- تقديم الملف مستوفى المستندات.

- تقديم الملف من السبت 19 فبراير المقبل وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022.

- سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.