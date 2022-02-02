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لبنان يسجل نحو 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 07:05 م
لبنان يسجل نحو 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل نحو 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في حصيلة قياسية منذ بدء الجائحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الصحة العامة بلبنان الدكتور فراس الأبيض، إن الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته تتجاوز اليوم الـ10 آلاف إصابة وهو أعلى معدل إصابة يومى فى لبنان على مدار عام.

 

وأضاف الأبيض، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية عقب اجتماع للجنة الوزارة المكلفة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا - أن هناك إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم لدخول الوافدين إلى لبنان عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.

 

وأوضح أن الوضع الحالي لا يستدعي الإقفال العام ولكن لا يمكننا تخفيف الإجراءات، مؤكدًا أن غالبية الإصابات في المستشفيات لغير الملقحين، داعيا جميع المقيمين في لبنان من غير الملقحين إلى التوجه لمراكز التلقيح للحصول على الجرعات المقررة وذلك دون تسجيل مسبق على المنصة.


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