لبنان: إصابات كورونا تتجاوز الـ10 آلاف وإجراءات جديدة لدخول الوافدين

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قال وزير الصحة العامة بلبنان الدكتور فراس الأبيض إن الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته تتجاوز اليوم الـ10 آلاف إصابة وهو أعلى معدل إصابة يومى فى لبنان على مدار عام.

وأضاف الأبيض - في مؤتمر صحفي عقد اليوم /الأربعاء/ بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية عقب اجتماع للجنة الوزارة المكلفة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا - أن هناك إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها اليوم لدخول الوافدين إلى لبنان عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أن الوضع الحالي لا يستدعي الإقفال العام ولكن لا يمكننا تخفيف الإجراءات، مؤكدًا أن غالبية الإصابات في المستشفيات لغير الملقحين، داعيا جميع المقيمين في لبنان من غير الملقحين إلى التوجه لمراكز التلقيح للحصول على الجرعات المقررة وذلك دون تسجيل مسبق على المنصة.

ولفت إلى أن المراكز ستقوم بالتسجيل وإعطاء اللقاح فورا، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي الحالي لا يتسدعى تعطيل العام الدراسي، منوهًا بأن الإجراءات التي تسير بها المدارس مقبولة ولا داعي لتعطيل الدراسة.