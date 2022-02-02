كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

كتب محمد صبحى

تواصل كليات جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حيث من المقرر أن ينتهى ماراثون الامتحانات غدا الخميس 3 فبراير بحسب الجدول الزمنى للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 / 2023.

وأكد عدد من عمداء الكليات بجامعة القاهرة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكليات، خاصة أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الجدول الزمنى للامتحانات ويتبقى أيام قليلة على انتهاء الماراثون، مع التشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .