كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

تواصل كليات جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حيث من المقرر أن ينتهى ماراثون الامتحانات غدا الخميس 3 فبراير بحسب الجدول الزمنى للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022 / 2023.
وأكد عدد من عمداء الكليات بجامعة القاهرة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكليات، خاصة أنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من الجدول الزمنى للامتحانات ويتبقى أيام قليلة على انتهاء الماراثون، مع التشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد تابع انتظام الامتحانات فى الكليات، والتى تجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومى من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أى مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى التزام كليات الجامعة ومعاهدها بتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى وباء فيروس كورونا من خلال ارتداء الماسك الطبى، ومراعاة التباعد الاجتماعى، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمبانى والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين فى المنظومة التعليمية، مؤكدًا التزام طلاب الجامعة بالإجراءات الاحترازية وإظهار بطاقات التطعيم أثناء دخولهم، وذلك بعد حملات التوعية بالجامعة بأهمية الحصول على اللقاح.
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