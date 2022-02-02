قوات الجيش اليمنى تحقق تقدمًا كبيرًا فى جبهات القتال بمحافظة مأرب

وذكرت قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الأربعاء، أن الجيش ضيق الخناق على الحوثيين في معسكر "أم ريش" الاستراتيجي، ودمرت مقاتلات التحالف عددا من الآليات العسكرية ومخزنا للأسلحة أسفل عقبة ملعاء.

وأكدت المصادر تقدم القوات القادمة من شبوة، باتجاه مناطق ثمد، وحيد القائمة، ومنطقة الحجلا وحيد الحجلا، مستغلة طريقا ترابيا يربط تلك المناطق، بمديرية حريب المحررة، حيث تقدمت عبره لتصل إلى محيط "معسكر أم ريش، وعقبة ملعاء" من الجهة الشمالية، مشيرة إلى أن مناطق خليفاء والخديرات والرائدة القريبة من أم ريش باتت تحت السيطرة النارية.

وذكرت المصادر، أن قطع طرق الإمداد الأخيرة عن الحوثيين في تلك المناطق، ستقود القوات والقبائل القادمة من مأرب للسيطرة على جميع المناطق في الجبهات الواقعة بين جبل البلق الشرقي، و"أم ريش" في المحور الرملي بالكامل، وأسر العناصر الحوثية المحاصرة في تلك المناطق.

وأوضحت أن القوات تقدمت عبر محاور عدة نحو مديريتي العبدية والجوبة في المحور الجنوبي القادم من جهة حريب المحررة، وباتت على مشارف مركزي المديرتين، بعد تأمين مناطق "الجفرة وآل حمران، وعزلة آل الصوفي" بالكامل.