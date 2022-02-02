قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعات من المزارعين شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع بالرصاص وبقنابل الغاز المسيل للدموع، وأوقعت حالات اختناق بالغاز في صفوف المزارعين الذين اضطروا إلى مغادرة أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يومياً استهداف الصيادين في بحر غزة والمزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع .