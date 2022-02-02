طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات الأحياء والفيزياء والتاريخ اليوم

كتب لؤى على

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الأزهرى للقسم الأدبى، اليوم الأربعاء، امتحان مادتى التفسير وعلومه والتاريخ، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى الأدب والنصوص والمطالعة والتاريخ.

أما طلاب الصف الأول الثانوى القسم العلمى يؤدون امتحان مادتى التفسير وعلومه والفيزياء، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى يؤدون الامتحان بمادتى الادب والنصوص والمطالعة ومادة الأحياء.

وكانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلنت عن جداول امتحانات نصف العام لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسى 2021 / 2022، وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم عن جدول اختبارات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى اختبارات مراحل النقل المختلفة.

وبدأت امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية يوم الأحد 16 يناير 2022، وانتهت السبت 22 يناير 2022، أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فبدأت يوم الأحد 16 يناير 2022، وانتهت الأحد 23 يناير 2022، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية المدة من 16 إلى 22 يناير، لاختبار طلاب البرنامج التأهيلى المُلحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى، وتنتهى امتحانات النقل الثانوى يوم 3 فبراير.