اليوم السابع
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طالب يشعل النار بشقة جارته انتقاما منها بسبب خلافات الجيرة فى أوسيم

الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:57 م
طالب يشعل النار بشقة جارته انتقاما منها بسبب خلافات الجيرة فى أوسيم حريق - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشعل طالب النار فى شقة جارته بسبب خلافات بينهما في أوسيم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن حدوث تلفيات ببعض محتويات الشقة دون إصابات.

بسؤال مالكة الشقة، وجهت اتهاما لجارها "طالب"، بإشعال النار بالشقة، بسبب خلافات جيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، انتقاما من مالكة الشقة، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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اخبار الحوادث

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