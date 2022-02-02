ضبط 24 عنصرا إجراميا فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الامن ضرباتها الإستباقية ونجحت فى إستهداف عدة بؤر إجرامية وعناصر شديدة الخطورة بنطاق محافظات (الجيزة - الدقهلية – سوهاج – الإسكندرية فى إطار الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة لترسيخ دعائم الأمن فى ربوع البلاد بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مفادها قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة..عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( الجيزة - الدقهلية – سوهاج -الإسكندرية) .. تم إستهدافهم بعدة مأموريات ولدى وصول القوات بادر بعضهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل مما اسفر عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإصابة عنصرين إجراميين (لهما معلومات جنائية) وضبط 24 عنصر إجرامى (لهم معلومات جنائية ومطلوب ضبط وإحضار بعضهم) و29 قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – 28 خزينة متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2 إسطوانة هيروين – أكثر من 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كيلو جرام من مخدر الأيس – أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الأفيون – أكثر من 10 آلاف قرص مخدر ومبالغ مالية و4 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" – سيارة ملاكى وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات البيع والسيارة والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.