ضبط متهم اشترك وشقيقه فى الاتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 2 مليون جنيه بقنا

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على أحد الأشخاص بقنا، لاتهامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وبحوزتهم 2 مليون جنيه بمحافظة قنا، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه - مقيمان بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى من خلال تحويلات بنكية على حساباته البنكية، حيث يقوم الأخير باستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2٫364٫000 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.