ضبط شخص يعرض حياة الآخرين للخطر بسيارة بالشيخ زايد

كتب محمود عبد الراضي

نجحت اجهزة الامن في ضبط شخص يعتلي سقف سيارة واخر على نافذة الباب الخلفي معرضين حياة الآخرين للخطر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) وأفادت بأنها تركت السيارة للإصلاح بإحدى ورش تصليح السيارات بالمنطقة محل الواقعة.. كما أمكن ضبط مالك الورشة المشار إليها ونجله لقيام الأخير بإرتكابه الواقعة المنوه عنها بصحبة أصدقائه وذلك دون علم والده ، وبمواجهته إعترف بمضمون التحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.