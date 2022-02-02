ضبط شحنة مخدرات بـ2.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة - الشرقية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرتى قسمى شرطة ( الأهرام بالجيزة – ثان العاشر من رمضان بالشرقية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

وفي مديرية أمن الجيزة تم ضبط (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وفي مديرية أمن الشرقية تم ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – 500 قرص مخدر "كبتاجون" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫500٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.