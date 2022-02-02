صديق ضحية الـ"توك توك" بالعياط يروى تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياته.. صور

كتب أحمد الجعفرى

تواصل جهات التحقيق بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق "توك توك" بمنطقة العياط لسرقته، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجناة تمهيدًا للتحقيق معهم، واستمعت في إطار التحقيقات الجارية لأقوال عدد من شهود العيان من بينهم إسلام طارق صديق الشاب الضحية.

تحدث "إسلام" لـ"اليوم السابع" وروى كواليس الساعات الأخيرة في حياة صديقه، وقال إن صديقه المجنى عليه اعتاد تحميل الركاب من موقف تكاتك على كوبري البليدة في منطقة العياط، ويوم الواقعة، طلب منه 3 أشخاص توصيلهم إلى قرية بدسا بالمركز، ووافق على ذلك، وعقب استقلالهم الـ"توك توك" فوجئ بهم يطلبون منه إيصالهم إلى منطقة أخرى وهى "عزبة الشربيني"، وهى منطقة مقطوعة ومليئة بالزراعات.

وتابع "إسلام"، أن المتهمين انتهزوا تلك الفرصة واعتدوا بالضرب على صديقه وثبتوه بسكينة فحاول مقاومتهم، فضربه أحدهم بالسكينة في جسمه، وأصابوه في يده، وسرقوا الـ"توك توك" وفروا هاربين، في ذلك الوقت أجرى صديقه اتصال هاتفى به، وأخبره بما جرى، فتوجه إليه ونقلوه إلى مستشفى العياط، وبعد ساعات قليلة فارق الحياة.

وأضاف، أنه بعد ذلك توجه مع رجال لمباحث إلى مكان الجريمة وشرح هناك ما حدث، بعدها توجه مع أسرة صديقه لمشرحة زينهم لاستلام جثمانه، بعدها تم الدفن.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بقرية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتبين أنه سائق توك توك، وتم الاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به.



الضحية



الضحية