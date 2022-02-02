سكاى نيوز: القبض على مدعى النبوة نشأت مجد النور فى لبنان

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مساء الثلاثاء، مدعى النبوة نشأت منذر الشهير بـ"نشأت مجد النور"، لاتهامه بعدة جرائم، أبرزها إدعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين.

ووفقًا لسكاى نيوز، فقد تم إيقاف نشأت منذر في العاصمة بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليًا للتحقيق.

وأعلن موقع سكاي نيوز عربية، أنه علم من مصادر قضائية، أن مدعى النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقًا بإخبار من أمين دار الفتوى فى لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناءً على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركًا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

يشار إلى أن المادة 317 المعدلة فى قانون العقوبات بلبنان تنص على أن "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات"، كما تنص المادة 474 على أن "من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها.. على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر، عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات".

وأثار نشأت الجدل في لبنان، ما دفع دار الفتوى في لبنان لتقديم دعوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، منتصف الشهر الماضي، للمطالبة بمعاقبته.

وانشغل رواد التواصل الاجتماعي حينها بالتعليقات الرافضة لوجود مثل هذا الشخص المسيء في لبنان، مطالبين بمحاكمته سريعًا.