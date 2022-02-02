رفع الإشغالات من شوارع السيدة زينب والأسمرات والمعادى جنوب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب ، برئاسة الدكتور مهران عبداللطيف، حملة لرفع الإشغالات بنطاق الحى بالاشتراك مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية ومشرفى المربعات بشارع أحمد عمر، وشارع السد، والتلول وأبو الريش وميدان السيدة زينب حيث تم رفع مخالفات المحلات و الباعة وإيداع المضبوطات بمخزن الحى.

وفي نفس السياق قامت الاجهزة التنفيذية بحي الاسمرات بحملة لرفع اشغالات المحلات بالسوق التجاري للحي .

كما واصلت الاجهزة التنفيذية بحي المعادي جهودها للقضاء على المخالفات و الاشغالات وبالتعاون مع المتابعة الميدانية و الاشغالات وبالتنسيق مع شرطة المرافق بعمل حملة لرفع اشغالات المحلات والكافيهات بشارع الخمسين بزهراء المعادى استجابة لشكاوى المواطنين حيث تم رفع الاشغالات ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي وبالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بحي المعادي تم رفع وازالة مخلفات القمامة وتجريد للاتربة بشارع بحرى ومطلع كوبرى الحرية الى جانب اعمال التصليحات لماسورة مياه مكسورة بشارع ٧ بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة لاحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وللحد من المخالفات والقضاء على كافة اشكال الاشغالات وتكثيف اعمال النظافة وفقا للمتابعة المستمرة و الميدانية التي تقوم بها المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لتقييم اداء الاحياء .