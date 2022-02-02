رسالة المتقدمات للتعيين بمجلس الدولة: حلم تحقق على أرض الواقع.. فيديو

كتب - أحمد عبد الهادى

وجه عدد كبير من الإناث المتقدمين لسحب ملفاتهن من مجلس الدولة، في الدفعة التي أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وذلك للتعيين بوظيفة مندوب مساعد للإناث والذكور من دفعة 2021، من كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق.





وتقدمن برسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار قراره بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وذلك لأول مرة منذ إنشائه عام 1946.

وقالت إحداهن: شكرا سيادة الرئيس لتجديد حلم دخولنا المنصة القضائية لمجلس الدولة، مؤكدة: "ياريس ربنا يخليك لينا وميحرمناش منك أبدا"، وتابعت آخري، قرار الرئيس حلم تحقق علي أرض الواقع".

ونظمت إدارة مجلس الـدولــة، حدث سحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب ساعد بمجلس الـدولــة ، وخصصت قاعتين لتلقي الاوراق المطلوبة ، وتسجيل الاسماء الراغبة في السحب، مع وضع كراسي في بهو المجلس لانتظار طلاب دفعة 2021 المتقدمين للوظيفة، في خطوة لمحاولة التنظيم حتي لا يتم التكدس في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية .

وجاءت خطوات تلقي الاوراق أولًا ثم تسجيل الاسم للطالب المتقدم علي جهاز الحاسب الآلي ، ودفع مبلغ ٥٠٠ جنيه علي الكود المؤسسى ١٠١٠٠٨٠١ ، الذي كان أعلن عنه المستشار محمد حسام الدين ، ويلي ذلك انتظار الطالب في الخارج بشكل منظم دون الازدحام ، لحين ورود دوره في سحب الملف من داخل القاعة بعد الانتهاء من خطوات التسجيل .

واستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس ، طلاب جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

تصدرت خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح اليوم الأربعاء، استقبال الخريجين من جامعة القاهرة وحلوان والازهر فرع القاهرة وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

واكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير الحالى وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.

وقال المستشار طه كرسوع إن شروط الإعلان تتضمن:

- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد علئ الأقل.

- ألا يزيد العمر عن 30 عاماً.

- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية:

- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع عن أن الكود المؤسسى لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.