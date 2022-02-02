رئيس لبنان: نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا لوفد من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان المنتخب حديثاً ومن اللجنة الإدارية لصندوق التقاعد برئاسة رئيس مكتب المجلس ناجي الخازن.

وأوضح عون أن من أوصل الحال إلى ما هو عليه الآن لا يمكن أن يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الأمور، وإيجاد الحلول بعد الأخطاء التي ارتكبها.

وقال إن طلب إعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، يقابله هجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم.

وأضاف عون قائلا : "هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة ".