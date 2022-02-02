اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس لبنان: نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:42 م
رئيس لبنان: نرفض تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين ونعمل بجهد لمنع ذلك الرئيس اللبناني ميشال عون
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن ما يحدث اليوم في الملف المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء اخطاء الآخرين، مؤكدا رفضه لهذا الأمر، والعمل بجهد لمنع حصوله، معتبرا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال غير صحيحة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا لوفد من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان المنتخب حديثاً ومن اللجنة الإدارية لصندوق التقاعد برئاسة رئيس مكتب المجلس ناجي الخازن.

وأوضح عون أن من أوصل الحال إلى ما هو عليه الآن لا يمكن أن يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الأمور، وإيجاد الحلول بعد الأخطاء التي ارتكبها.

وقال إن طلب إعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، يقابله هجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم.

وأضاف عون قائلا : "هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة ".

 


لبنان

ميشال عون

الرئيس اللبناني

قصر بعبدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة