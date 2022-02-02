رئيس جامعة السادات: انتهاء امتحانات التيرم الأول 3 فبراير وانتظام التصحيح

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات أن الجامعة ملتزمة بالجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول طبقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021 / 2022، والذى أقر أن إجازة منتصف العام تنطلق فى 5 فبراير الجارى، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد بيومى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك انتظاما فى أعمال الكنترولات منذ انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، حيث تجرى أعمال التصحيح والرصد إلكترونيا لمراجعة الدرجات تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب، مشيرا إلى أن بعض الكليات التى شهدت اختبارات بمركز الاختبارات الإلكترونية بالكلية انتهت من التصحيح، حيث يتم التصحيح فى نفس وقت الامتحان.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسى الجارى فى 5 فبراير لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.