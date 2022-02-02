رئيس الحكومة ووزراء ومحافظون في عزاء اللواء عبد السلام المحجوب

أقامت أسرة اللواء الراحل عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق، عزاء الراحل مساء اليوم، الأربعاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من المسئولين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين.

ومن بين الحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ووزير التنمية الإدارية الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وعدد من ممثلي الكنيسة.

يذكر أن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب من مواليد محافظة الدقهلية عام 1935، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955، وتولى عدة مناصب، منها محافظ الإسماعيلية خلال الفترة بين 1994- 1997، ومحافظًا للإسكندرية خلال الفترة بين 1997- 2006، وعين وزيرًا للتنمية المحلية فى 2006.

وكان من أفضل وأقرب المحافظين للمواطنين خلال توليه محافظة الإسكندرية، ولا زال يحتفظون له بالعديد من المآثر والمشروعات الضخمة التي قام بها خلال توليه المحافظة رغم مرور أكثر من 15 عام على مغادرته منصب المحافظ.