حل مشكلة 120 عاملا وحصولهم على مطالبهم المشروعة بمصنع ببورسعيد

كتبت آية دعبس

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد، من فض الوقفة الاحتجاجية لـ 120 عاملا بمصنع ملابس، وذلك بعد الإنتقال الفورى، لمقر الشركة والتفاوض مع إدارتها، وحصول العمال على مطالبهم المشروعة.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد السيد السنجابى، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين : إن الوزارة تلقت من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث قامت المديرية بالانتقال لمقر المصنع ومقابلة المسئولين، وتم فض الوقفة الاحتجاجية بعد التفاوض بين إدراة الشركة، و4 من ممثلي العمال، وانتظم العمل بالمصنع، وتعهدت الإدارة بصرف دفعة من مستحقات العاملين على الفور مع التعهد بسداد باقى المستحقات حال حصول المصنع على مبالغ الطلبيات المتأخرة والتى تسببت في تعثر المصنع عن سداد مستحقات العمال.

وقد تمثلت مطالب العمال في صرف أجورهم الشهرية عن شهر نوفمبر وديسمبر 2021 ، ويناير 2022 ، حيث تبين أن العمال خلال تلك الفترة لم يتوقفوا عن العمل بشكل منتظم .

وتقوم المديرية بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الطرفين والتأكد من استمرار العمل بالمصنع ، وحصول العمال على باقى المستحقات المالية الخاصة بهم في الموعد المتفق عليه مع إدارة الشركة ، وإلا إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع حفاظاً على حقوق العمال ورعاية مصالحهم .