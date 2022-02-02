حصاد الوزارات.. الصحة تعلن فحص 2 مليون و542 ألف طفل بمبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الصحة: تقديم التوعية والخدمات الطبية مجانا لمليون و650ألف مواطن خلال أسبوع
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