اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 فبراير 2022 07:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة تعلن فحص 2 مليون و542 ألف طفل بمبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع

الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن فحص 2 مليون و542 ألف طفل بمبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
الصحة: تقديم التوعية والخدمات الطبية مجانا لمليون و650ألف مواطن خلال أسبوع
 
تعليم القاهرة تبدأ تصحيح العينة العشوائية للهندسة وتؤكد: النتائج مبشرة
 
"الصحة" تطلق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع
 
الصحة تعلن فحص 2 مليون و542 ألف طفل بمبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع

الحكومة تنفى تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق

الرعاية الصحية: استئصال كُلية ضامرة لطفل بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى
 
الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات أطباء الأسنان فى الأقصر
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

التربيه والتعليم

تعليم القاهره

ضعاف السمع

مسجد الامام الحسين

الرعايه الصحيه

امراض الكلى

معاشات فبراير

وزير الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء غدا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:29 م

النائب العام يأمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته للجنايات لاتجارهما فى الآثار

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:23 م

الصحة: تقديم التوعية والخدمات الطبية مجانا لمليون و650ألف مواطن خلال أسبوع

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:17 م

تعليم القاهرة تبدأ تصحيح العينة العشوائية للهندسة وتؤكد: النتائج مبشرة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:13 م

خطوات سحب ملفات التعيين للذكور والإناث بمجلس الدولة.. لحظة بلحظة.. صور

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:09 م

مدبولي: الحكومة بصدد تطبيق مجموعة جديدة من المواصفات على السلع المستوردة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة