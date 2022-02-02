اليوم السابع
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حجز تاجر على ذمة التحريات فى اتهامه بحيازة لحوم ودواجن فاسدة بعابدين

الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:32 م
حجز تاجر على ذمة التحريات فى اتهامه بحيازة لحوم ودواجن فاسدة بعابدين لحوم غير صالحة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة عابدين، بحجز تاجر24 ساعة على ذمة التحريات، فى اتهامه بحيازة 600 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة مواد غذائية تابعة لأحد المطاعم.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم تابعة لإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة)  لإدارته المحل "بدون ترخيص" ، وحيازته مواد غذائية " لحوم - دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وضبطت القوة بحوزة المتهم 600 كيلو جرام مقطعات لحوم ودواجن وجميعها  مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد إعداد المأكولات وطرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 


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