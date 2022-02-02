اليوم السابع
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الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:58 م
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حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل توك توك فى منطقة التبين

الأربعاء، 02 فبراير 2022 09:00 م
حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل توك توك فى منطقة التبين كلابش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة التبين حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهم بحيازة مخدرات والقبض عليهم بها قبل بيعها لعملائهم.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، حيث تمكنت من ضبط (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمركبة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.


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