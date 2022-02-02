حبس سائق توك توك وعاطل سحلا طفلا حتى الموت لسرقة هاتفه فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بحبس سائق توك توك وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل طفل سحلا تحت عجلات الدراجة النارية وصدمه بحائط خرساني لسرقة هاتفه المحمول، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة طفل فى العقد الثاني من العمر، وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية فى الرأس، وبإجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أهلية الطفل.

وبسؤالهم أفادوا بأن نجلهم كان لدى أحد أقاربهم في منطقة عين شمس، وبعد خروجه من منزلهم، انقطع الاتصال به، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبي الحادث، حيث اتضح أن سائق توك توك واخر عاطل قاما بتتبع الطفل منذ خروجه من منزل أقاربه، ثم قاما بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، وفرا هاربين، فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التى كانا يستقلها المتهمان "توك توك"، فسحلاه تحت عجلات التوك توك ثم صدماه بحائط خرسانية، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، قام تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.