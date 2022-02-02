حبس المحلل الشرعى 4 أيام بعد إعلانه الزواج 33 مرة

كتب عبد الله محمود

واصلت الجهات المختصة، تحقيقاتها حول زاوج، محمد الملاح، المحلل الشرعي، الذي ظهر بأحد البرامج بقناة فضاىية، وتزوج 33 مرة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتم ترحيله لمحبسه.

وكان المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي أعلن أنه محلل شرعي، وتزوج 33 سيدة، وذلك عندنا ظهر المحلل الشرعي بإحدى القنوات الفضائية، أعلن أنه محلل زواج وتزوج 33 مرة.

وأضاف المحامي سمير صبري في بلاغه، أن محمد الملاح المحلل الشرعي أظهر مستندات ووثائق تؤكد أنه تزوج وطلق 33 مرة، بعدما أعلن المحلل ذلك عبر موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة التي خالفت كل القواعد الشرعية والقانونية.