حبس المتهم بمحاولة الاعتداء على طفلة داخل أحد العقارات بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طفلة داخل أحد العقارات بالعجوزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن واقعة مضايقة أحد الأشخاص لطفلة فى الجيزة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (نجدة الطفل) بذات الواقعة، يتضمن حدوثها بسلم أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتسبب في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، واعترف أنه أثناء قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، شاهد الطفلة وقام باستدراجها للعقار محل الواقعة بادعاء مساعدته لصعود السلم كونه يعانى من عرج بسيط، وعند تأكده من عدم تواجد أحد قام بمضايقتها، إلا أن الطفلة انتابتها حالة من الفزع والبكاء وهرولة على سلم العقار، ولحق بها المشكو فى حقه، ثم استقل سيارته وفر هارباً.

عقب ذلك أمكن التوصل إلى المجنى عليها (6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبسؤالها فى حضور والدتها أيدت اعترافات المشكو فى حقه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحقيق معه.