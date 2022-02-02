اليوم السابع
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جنايات المنيا تقضى بإحالة عامل لفضيلة المفتى بتهمة قتل صاحب مزرعة لسرقته

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:14 م
جنايات المنيا تقضى بإحالة عامل لفضيلة المفتى بتهمة قتل صاحب مزرعة لسرقته إعدام - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل مالكي مزرعة من أجل السرقة.

وضم قرار الإحالة المتهم ر. ع 38 عاما وذلك لاتهامه بقتل صاحب مزرعة وشريكة بالظهير الصحراوي الغربي، بقصد السرقة بالإكراه، وشمل القرار تحديد جلسة اليوم الرابع من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد العثور على جثة مالك مزرعة وشريكة ، واحتراق سيارة ربع نقل، وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمزرعة وتكثيف الجهود من الأجهزة الأمنية.

تم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف بقيامه بإيهام المجنى عليهما بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه، ويوم الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالى، فقام بشراء علبة عصير، ودس بها سما وجلس معهما، وعقب تناولهما العصير فقدا الوعى فقام بالإجهاز على مالك المزرعة ببلوك حجرى على رأسه حتى فارق الحياة.


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