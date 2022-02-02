تفاصيل تعدى مدمن بالمطرية على والدته بالضرب.. لايف

كتب عبد الله محمود

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن تعدي مدمن على والدته بالمطرية، حيث كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "الفيس بوك" متضمناً إستغاثة سيدة من نجلها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة.

بالفحص أمكن التوصل (للسيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبسؤالها أفادت بتضررها من (نجلها – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها وعلى شقيقته بالضرب بصورة متكررة وإحداث إصابات بشقيقته لطلب المال لتعاطى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، كما تبين سابقة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وعودته لتعاطى المواد المخدرة مرة أخرى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات معه.