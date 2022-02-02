تعليم القاهرة: امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بمستوى الطالب المتوسط

كتب سيد الخلفاوى

تفقد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، غرفة عمليات امتحان مادة الهندسة صباح اليوم واطمأن على وضوح الأسئلة وسلاستها وطمأن أولياء الأمور أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ثم تفقد لجنة مدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية وكان في استقباله آمال سامى رئيس اللجنة.

وتتضمن 140طالبة في 10 لجان كل لجنة 14طالب كما سألهم عن وضوح الامتحان ومناسبته واى ملاحظات للطالبات الذين أبدوا ارتياحهم واعربوا عن سعادتهم بامتحان الهندسة.

وأكد عطية أن المديرية حريصة دائما على استمرار قنوات التواصل مع الرأى العام والجمهور وطمأن أولياء الأمور ومتابعة التواصل المباشر مع وسائل الإعلام ومدها بالتقارير لحظة بلحظة ومواجهة الشائعات والرد على كافة التساؤلات حيث اننا نراعى حق متلقى الخدمة في الوصول إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها والوقوف على كافة المستجدات والمعلومات وإبراز الجهد الذى يقوم به جميع العاملين فترة الامتحانات حيث يتواجدون منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم في المطبعة السرية و في نفس الوقت تنعقد غرفة عمليات متابعة الامتحانات بالديوان وجميع الإدارات التعليمية 33

ثم متابعة سير لجان الامتحانات وعمليات التعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وبعد اللجان ثم الاجتماع بموجهى المواد لمناقشة آليات التصحيح ثم الاستعداد لتسليم الأوراق الامتحانية للكنترول ومتابعة عملية إعداد الورقة للتصحيح فهناك فريق عمل خلية نحل لكنترولات الإدارات التعليمية حتى نصل للانتهاء من تصحيح العينة العشوائية والاطمئنان على اولادنا ثم تصحيح كل مادة يوما بيوم ورصد الدرجات.