اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على مشاركات أسقفية الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية بمعرض الكتاب

الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:00 ص
تعرف على مشاركات أسقفية الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية بمعرض الكتاب جناح أسقفية الشباب بمعرض الكتاب
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت الأسقفية العامة للشباب بالكنيسة الأرثوذكسية بجناح خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والخمسين الذى تجرى فعالياته حاليًا.
 
وشغلت كتب أسقفية الشباب جناح (D18) فى صالة 3 بالمعرض الذى افتتح يوم الأربعاء الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى السابع من فبراير، كما منحت مكتبة الأسقفية خصومات خاصة لزائريها بمناسبة المعرض.
 
وفى سياق متصل تشارك الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس فى معرض الكتاب الدولى 2022، وذلك فى صالة 1 ركن B42.
 
ومن الكتب المشاركة للكلية الإكليريكية بمعرض القاهرة كتاب "قوانين آبائنا، القواعد الرهبانية للأنبا شنوده رئيس المتوحدين"، الذى يقع فى 400 صفحة بالقطاع الكبير.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

معرض الكتاب

اسقفيه الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة