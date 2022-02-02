تعرف على مشاركات أسقفية الشباب فى الكنيسة الأرثوذكسية بمعرض الكتاب

كتب: محمد الأحمدى

شاركت الأسقفية العامة للشباب بالكنيسة الأرثوذكسية بجناح خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والخمسين الذى تجرى فعالياته حاليًا.

وشغلت كتب أسقفية الشباب جناح (D18) فى صالة 3 بالمعرض الذى افتتح يوم الأربعاء الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى السابع من فبراير، كما منحت مكتبة الأسقفية خصومات خاصة لزائريها بمناسبة المعرض.

وفى سياق متصل تشارك الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس فى معرض الكتاب الدولى 2022، وذلك فى صالة 1 ركن B42.

ومن الكتب المشاركة للكلية الإكليريكية بمعرض القاهرة كتاب "قوانين آبائنا، القواعد الرهبانية للأنبا شنوده رئيس المتوحدين"، الذى يقع فى 400 صفحة بالقطاع الكبير.