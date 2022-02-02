اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل فتح باب القبول والتقديم للدبلوم المهنى التدريبى بحقوق عين شمس

الأربعاء، 02 فبراير 2022 09:00 ص
تعرف على تفاصيل فتح باب القبول والتقديم للدبلوم المهنى التدريبى بحقوق عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد صافى عميد الكلية، عن فتح باب القبول والتقديم بالدبلوم المهنى التدريبى فى التحكيم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات بمركز تحكيم حقوق عين شمس بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى للمرة الثانية فى أقل من ستة أشهر.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل التقديم والشروط كما يلى : 
 
- هذا الدبلوم هو الدبلوم الأول والوحيد فى مصر المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات
 
- يحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مجال التحكيم وتسوية المنازعات
 
- ستبدأ الدراسة فى هذا الدبلوم يوم 20 فبراير 2022م بمحاضرات مباشرة، وأخرى أون لاين للمقيمين خارج مصر وفقا لضوابط محددة
 
- يحصل الطالب على شهادة الحصول على الدبلوم بعد اجتياز الامتحان التحريرى فى مواد الدبلوم
 
- الامتحان يعقد بعد انتهاء الساعات الدراسية المقررة للدبلوم
 
- يشترط للسماح بدخول الامتحان فى كل مقرر من مقررات الدبلوم ألا تتجاوز نسبة الغياب فيه 25%
 
- يشترط للتقديم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما من جامعة مصرية أو غير مصرية فى شتى التخصصات
 
- لا يشترط أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق أو ما يعادله والأولوية بأسبقية القيد بالدبلوم

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