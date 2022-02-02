تركيب الكمر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية بتركيب الكمـر الخرساني بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى.

ونسقت محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـه بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

بإضافة إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.